أحمد بن سعيد: 17 عاماً حافلة بالإنجازات الكبيرة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة.

جاء ذلك، في كلمات دوّنها سموه على مقطع «فيديو» نشره عبر حسابه في «تويتر»، حمل كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الاحتفاء بمرور 17 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.



وكتب سموه: «سبعة عشر عاماً حافلة بالإنجازات الكبيرة، التي تحققت في عهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤيته المستقبلية، التي أسهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة. لقد أرسى سعيه الدائم نحو التميز، منهاجاً تسير عليه وتهتدي به أجيال المستقبل».

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