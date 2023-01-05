عمار النعيمي: محمد بن راشد قائد استثنائي ورمز شامخ

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد استثنائي، ورمز وطني شامخ وخالد.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر» بمناسبة الاحتفاء بمرور 17 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وقال سموه: «17 عاماً على تولي الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، وتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، قائد استثنائي، ورمز وطني شامخ وخالد.. صانع المجد والتغيير والتاريخ.. برؤيته وحكمته وإيمانه وصدق عزيمته، تَبَّتْ يَد المستحيل».

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