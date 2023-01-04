«أصحاب الهمم».. في القلب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يحظى أصحاب الهمم بدعم ورعاية بلا حدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث يحرص سموه على تقديم كل سبل الدعم والتمكين، والإدماج لهم في شتى مجالات الحياة، وتأمين حقوقهم كاملة في ممارسة الرياضة، وتوفير أفضل الخدمات لهم في المؤسسات والمرافق الرياضية كافة، وإنشاء بنية تحتية ومنشآت رياضية صديقة، وفق معايير تناسب الاحتياجات الخاصة، ما أسهم في تسهيل ممارستهم للنشاط الرياضي.

وأثمرت رعاية سموه الكريمة لرياضة أصحاب الهمم تألق رياضيينا في مختلف المحافل الدولية والعالمية والألعاب البارالمبية.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على استقبال منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم، عقب تألقهم في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية، التي أقيمت في طوكيو 2021، بفوزهم بثلاث ميداليات ملونة: ذهبية وفضية وبرونزية.

وأكد خلال الاستقبال، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2021 أن نجاحات أبطالنا فرسان الإرادة في المحافل الأولمبية والعالمية محل كل الفخر والاعتزاز، بعد أن نجحوا في رفع علم الإمارات عالياً في هذا المحفل الأولمبي، واعتلوا منصات التتويج بكل جدارة، مشيداً بعزيمة أبطالنا وبطلاتنا، وإصرارهم على النجاح وبلوغ منصات التتويج، بما يتناسب مع المكانة المرموقة للدولة عالمياً.

وقال سموه مخاطباً أعضاء بعثة الإمارات إلى بارالمبية طوكيو: «فخور بما حققتموه من إنجازات، وما حصدتموه من ألقاب وميداليات.. رفعتم اسم الإمارات عالياً، وقدمتم قصة نجاح عنوانها العزيمة، ومدادها الإصرار على التميز.. وثمرتها فرحة الوطن بأبنائه وبناته المخلصين.. بتصميمكم على التميز قهرتم كل الصعاب ووصلتم إلى منصات التتويج.. وستبقى إنجازاتكم يستلهم منها طالبو النجاح والتميز الدروس والعبر وقيمة الإصرار على بلوغ الهدف».

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