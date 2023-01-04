رؤية محمد بن راشد: الرياضة أسلوب حياة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تعدّ دبي إحدى أفضل مدن العالم الصديقة للدراجات الهوائية، بفضل ما تحظى به هذه الرياضة من دعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويتجسد هذا الاهتمام من خلال حرص سموه على ممارسة هذه الرياضة بشكل مستمر، وجعل ركوب الدراجات الهوائية أسلوب حياة في دبي، حيث وجّه سموه بتطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً.

وبفضل دعم سموه لهذه الرياضة، يشهد مجتمع راكبي الدراجات الهوائية في دبي نمواً متسارعاً، مع انتشار مسارات الدراجات الهوائية، التي باتت اليوم تشكل إضافة نوعية إلى «وجهات دبي» البارزة والمقصودة من سكّان المدينة وزوّارها.

وتتضمن استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، 18 مبادرة رئيسية بقيمة نحو 400 مليون درهم حتى 2025.

وتتنوع مسارات الدراجات الهوائية (تنقل، ترفيه، رياضة)؛ لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية بهدف وصول أطوال المسارات إلى 668 كم، وتمتد هذه المسارات حالياً بطول 520 كم في أرجاء المدينة وضمن مناطقها الحيوية، سواء في أحياء رئيسية أو مناطق الشواطئ.

وكذلك في الحدائق العامة ومحمية المرموم، حيث يمكن لهواة الطبيعة والأجواء المفتوحة ممارسة هذه الرياضة أو التمتع بجولة على الدرّاجة بين المساحات الخضراء، أو على طول المسارات المصممة لربط أحياء المدينة الداخلية والطرقات الرئيسية فيها ببعضها البعض، فتلبي بالتالي متطلبات وتطلعات هواة ممارسة الرياضة، وتشكل وسيلة تنقل آمنة هادفة لحماية البيئة وتوفير جودة حياة مستدامة لسكان المدينة.

لا يقتصر دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تطوير البنية التحتية لممارسة هذه الرياضة، بل يشكل دعم سباقات الدراجات الهوائية.

حيث وجه سموه بإطلاق بطولة السلم للدراجات الهوائية التي انطلقت الأسبوع الماضي دورتها السابعة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 5 ملايين درهم، ما يجعلها الأكبر في العالم على مستوى الجوائز لبطولات الدراجات الهوائية للهواة. كما يحرص سموه على متابعة جانب من منافسات طواف الإمارات الذي تعد دانة الدنيا إحدى مراحله الرئيسية، حيث تواجد سموه أكثر من مرة لتحية المتسابقين أثناء مرورهم بدبي.

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