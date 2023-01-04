مبادرات عالمية في الفروسية وسباقات الخيل

المصدر: دبي - البيان

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لم يكتفِ فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجازات والانتصارات، بل إن أيادي سموه البيضاء امتدت لتشمل محبي الفروسية وسباقات الخيول كافة، ففي ديسمبر من عام 2016، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل سباق سموه للقدرة، إلى مهرجان كبير، يضم 4 سباقات، وهي سباق السيدات، والإسطبلات الخاصة، و«جميلتي» للأفراس، وكأس سموه للقدرة.

جائزة عالمية

وفي سباقات الخيل والمضامير، أمر فارس العرب في عام 2016، بإطلاق جوائز «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، التي تهدف إلى تكريم الخيول والملاك والمدربين والفرسان وأصحاب العطاء، ممن تركوا بصمة كبيرة في مجال السباقات.

وكانت الجائزة في نسختها الماضية، قد منحت المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، جائزة «فئة التميز»، فيما نال الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل جائزة أفضل مالك، بينما توج «مشرف» للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بجائزة أفضل حصان.

وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى مدرب فريق جودلفين شارلي آبلبي، فيما توج الفارس المخضرم فرانكي ديتوري بجائزة أفضل فارس، ونالت المدربة السعودية سارة القحطاني جائزة اختيار الجمهور.

كما توج الفارس أنطونيو فريزو بجائزة أفضل فارس محلي، فيما ذهبت الجائزة العليا للعطاء الدؤوب إلى عائلة يوشيدا اليابانية.

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