إنجازات خالدة لجودلفين في العام 2022

المصدر: دبي - البيان

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سيطرت خيول جودلفين العام الماضي على المشهد العالمي في سباقات الخيل، وكان أبرزها تحقيق «كوريباس» لجودلفين لقب سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، وتتويج «مودرن جيمز» لجودلفين، بطلاً لـ«2000 جينيز الإماراتي- الفرنسي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «لونغشامب» العريق بفرنسا، واقتناص «نيتف تريل» لقب الـ«2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا.

بالإضافة إلى الرباعية التاريخية في مهرجان «بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» بأمريكا، التي جاءت عبر «مسشيف ماجيك» بطل «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت»، لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى»، «كوديز ويش»، الذي توج بلقب شوط «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «مودرن جيمز»، بطل «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «ريبلز رومانس» نجم «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى».

كما توج فريق «جودلفين» بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، للمرة 15 في تاريخ البطولة، في ختام الموسم البريطاني للخيول، بالإضافة إلى التتويج بلقب بطولة الملاك في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي للعام الثاني على التوالي، عقب تصدرهم نتائج المهرجان برصيد 5 انتصارات، جاءت عبر «نافال كراون» بطل «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، و«نوبل تروث» بطل «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، «كوريباس»بطل «سانت جيمس بالاس ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «سيكريت ستيت» بطل «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر، بالإضافة إلى «دبي فيوتشر» الذي توج بلقب «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» في بداية المهرجان.

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