عبد الله بن زايد يستعرض مع رئيس المالديف التعاون في إطار المنظمات الدولية

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه إلى مويزو، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجمهورية المالديف التقدم والنماء.

وحمَّل رئيس جمهورية المالديف، سموه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الازدهار والرخاء.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون المشترك في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والسياحية والطاقة المتجددة، والمناخ، والتجارية، والاستثمارية.

كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، العلاقات المتطورة والمتنامية مع جمهورية المالديف، وحرص دولة الإمارات على استثمار الفرص المتاحة كافة لتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ويدعم تطلعاتهما التنموية.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة.

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