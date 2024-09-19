شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا لتطوير موارد منصة "ابتكر"

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي توقيع مذكرتي شراكة استراتيجية مع مكتبات جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، في مبادرة هادفة إلى ترسيخ التعاون الحكومي مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، لتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي بدولة الإمارات، عبر تمكين موظفي الحكومة وقادة المستقبل من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد والمعارف من خلال منصة "ابتكر" الرقمية المتخصصة التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وتجسد "ابتكر"، التي تُعدّ أول منصة رقمية متخصصة في تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي في العالم العربي، رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعميم منهجية الابتكار الحكومي التي تتبناها دولة الإمارات ونشرها على مستوى العالم العربي. وتعكس المنصة التزام حكومة الإمارات بالاستثمار في الأفراد وتعزيز قدراتهم، وتحفيز طاقاتهم، وتشجيعهم على التطور والابتكار والمساهمة في إيجاد حلول فعالة لتحديات المستقبل.

وبموجب الشراكتين، سيعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، مع مكتبات جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، على توسيع الموارد المتاحة على منصة "ابتكر" وإتاحتها لحوالي 40 ألف طالب وباحث بهدف رفع كفاءة وتهيئة جيل المستقبل من الموظفين الحكوميين.

وتعد "ابتكر" عن منصة نوعية ذات محتوى معرفي متنوع وغني، وقد تمكنت من الوصول إلى 200 ألف مستخدم في 176 دولة لحد الآن، وتضم المنصة أكثر من 560 دراسة حالة وتقريرًا تستعرض بعضًا من أفضل الأمثلة على الابتكار في القطاع الحكومي من جميع أنحاء العالم. كما توفر المنصة أيضًا دورات تدريبية مفتوحة عبر الإنترنت، وأدلة ابتكار، وأدوات عملية وكتيبات إرشادية حول مواضيع مثل تنظيم الهاكاثونات الحكومية وكيفية تبني الأفكار الجديدة في الحكومة. ويتوفر المحتوى الغني للمنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وهو مصمم لمساعدة موظفي القطاع الحكومي في كل مكان على قيادة الابتكار داخل مؤسساتهم بما يخدم المجتمعات ويرتقي بها.

هدى الهاشمي: الشراكة تعكس الالتزام الحكومي بنشر وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات

وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا ، تعكس التزام الحكومة بنشر المعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، وتمكين جيل مستقبلي من المبتكرين في القطاع الحكومي، يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقالت هدى الهاشمي إن حكومة دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر حكومات العالم ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وإن التعاون مع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والأكاديمية والشركاء الدوليين، يمثل آلية أساسية لدعم توجهات الحكومة للاستثمار في الشباب وبناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لأداء دور فاعل في قيادة التغيير وصناعة المستقبل بما يحقق التوجهات الوطنية ومحاور ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

أحمد الرئيسي: المساهمة الفعّالة في صناعة مستقبل تعليمي مستدام

من جهته، أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية ورسالة جامعة الإمارات بأهمية المساهمة الفعّالة في صناعة مستقبل تعليمي مستدام، والعمل على تطوير القدرات التنافسية للطلبة من خلال تشجيعهم على الابتكار، مشيراً إلى أن الجامعة تلتزم بتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز، لمواصلة دورها الرائد في رفد المجتمع بأجيال من القادة والمبتكرين في كافة المجالات.

فيصل العيان: إثراء التجربة الأكاديمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وقال سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: "يسرنا التعاون مع "مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي" عن طريق منصة ابتكر التي ستساعد بشكل مهم في إثراء التجربة الأكاديمية التي يختبرها طلابنا وأعضاء هيئة التدريس". وأضاف: "ستسهم هذه الشراكة في تعزيز بنيتنا التحتية الرقمية، ودعم رسالتنا الرامية إلى إعداد الجيل المقبل من القادة في مجال التكنولوجيا والابتكار".

"ابتكر" تتيح محتواها الرقمي للطلاب وهيئات التدريس

وسيعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع مكتبات جامعة الإمارات على دمج أحدث المراجع من منصة "ابتكر" في السجل الرقمي للجامعة، ما يمكن طلاب وأعضاء هيئة التدريس من الوصول إلى مجموعة غنية من الموارد الرقمية التي تشمل الأوراق البحثية، ومجموعات أدوات الابتكار.

وستعزز الشراكة المشاريع البحثية المشتركة، من خلال تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المساهمة في إعداد أوراق بحثية ودراسات حالة على منصة "ابتكر"، ما سيسهم في تعزيز محتوى المنصة ويضمن حضوراً قوياً للمجتمع الأكاديمي في جامعة الإمارات على الساحة الدولية. كما سيجري تنظيم مسابقات وفعاليات الابتكار لإلهام الطلاب وحثهم على تطوير حلول إبداعية لتحديات العالم الحقيقي.

وستتيح الشراكة مع كليات التقنية العليا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس القدرة على الوصول إلى الموارد الرقمية الخاصة بمنصة "ابتكر"، وسيتمّ دمج هذه الموارد في أنظمة المكتبة الحالية في كليات التقنية العليا، ما سيوفر بيئة تعليمية شاملة.

وسينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي دورات تدريبية وورش عمل لتعريف طلاب كليات التقنية العليا بإمكانات منصة "ابتكر" وتشجيع استخدامها في إعداد المشاريع البحثية، وتحديات الابتكار، والأنشطة الأكاديمية المختلفة. كما سيكون بإمكان لطلاب "كليات التقنية العليا" وأعضاء هيئة التدريس تقديم أوراق بحثية ودراسات حالة لإثراء محتوى المنصة. وسيتعاون الجانبان على تنظيم مسابقات للابتكار وهاكاثون لإلهام الطلاب وتشجيعهم على تسخير موارد منصة "ابتكر" لتطوير حلول مبتكرة. وستتيح هذه الفعاليات للطلاب أيضاً استعراض مشاريعهم وأفكارهم، مع الاستفادة من منصة "ابتكر".

يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يتبنى منهجية تقوم على ثلاث ركائز تشمل؛ مُمكنات الابتكار عبر إنشاء قاعدة معرفية من الاتجاهات والخبراء والمعلومات، ومهمات الابتكار وتقوم على احتضان وإنجاز المبادرات المبتكرة في حكومة الإمارات، ومنصات الابتكار التي تسعى لتوفير مناهج مبتكرة لمضاعفة الإمكانات الحكومية. وتواكب منهجية عمل المركز وركائزها أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعكس سعي المركز الدائم لترسيخ بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار، وتعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.

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