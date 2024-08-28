60 % من فريق «الاتحاد للماء والكهرباء» نساء

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة الاتحاد للماء والكهرباء أنها عززت تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، إذ بلغت نسبة النساء الإماراتيات نحو 60% من إجمالي عدد فريق عملها، يؤكد هذا الإنجاز على سعي الشركة الدائم إلى دعم جهود التوطين بصفة عامة، وتعزيز تمكين المرأة الإماراتية في قطاعات فنية غالباً ما تكون السيطرة فيها للرجال وإمعاناً في هذا الدور الفعال والمؤثر، فإن 75% من هؤلاء النساء الإماراتيات هنّ مهندسات، مما يؤكد على دورهنّ المحوري في دفع التقدم التقني والهندسي في قطاع المرافق.

وترتكز جهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، على استراتيجية توطين تشمل العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية رائدة. ويضع هذا النهج المرأة عموماً والمرأة الإماراتية على وجه الخصوص، في أدوار متكاملة ضمن قطاعات حيوية عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تقنيات تحلية المياه، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، والمساهمة في مشاريع استراتيجية واعدة، مثل مشروع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ومثيلتها للعدادات الذكية، وغيرها.

ويتجلى نجاح هذه الحزمة التدريبية المتطورة في برامج عديدة مثل برنامج «الاتحاد للخريجين الجدد»، والذي يضم حالياً 17 خريجة إماراتية متفوقة، و«الدبلوم المهني الوطني»، الذي التحقت به 118 امرأة على مدار العام الماضي، أتيحت لهن فرصة تطوير المهارات الفنية وتعزيز المعرفة النظرية والممارسات العملية على أرض الواقع، إلى جانب برنامج «القيادة الناشئة» والذي شهد أكثر من 10 مشاركات من الإناث.

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