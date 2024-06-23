«برج خليفة» يحتفل بـ«اليوم الأولمبي»

المصدر: عدنان الغربي

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أضاء "برج خليفة" في دبي بشعار "اللجنة الأولمبية الدولية" وألوان حلقاتها الخمسة مساء اليوم الأحد، احتفالاً باليوم الأولمبي تحت شعار "Let’s Move" على مستوى العالم والذي يتزامن مع مناسبة تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية في 23 يونيو من سنة 1894.

وتزينت الاحتفالية الخاصة بشعار "اللجنة الأولمبية الوطنية"، ورسالة بالتمنيات بالتوفيق لمنتخبات الإمارات في المشاركة المرتقبة في "أولمبياد باريس 2024" والتي تنطلق في 26 يوليو المقبل وتستمر حتى 11 أغسطس 2024.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تطلق فيها اللجنة الأولمبية الوطنية، الاحتفالات بـ "اليوم الأولمبي" من برج خليفة "أعلى مبنى في العالم بطول 828 متراً"، بعد الأولى في 23 يونيو 2023، ومشاركة اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) الاحتفال بذكرى تأسيس الألعاب الأولمبية الحديثة من خلال إطلاق النسخة الأولى من اليوم الأولمبي في 1948 ليصبح تاريخ 23 يونيو رمزاً للرياضة والروح الأولمبية.

من جانبه، أكد فارس المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية على أهمية الاحتفال باليوم الأولمبي العالمي الذي تم تخصيصه سنوياً للاحتفال بالحدث وتحتفي به اللجنة الأولمبية الوطنية وجميع اللجان الأولمبية حول العالم، نظرا لما يحمله هذا اليوم من قيمة كبيرة بالنسبة للرياضيين وجميع المنتسبين للحركة الأولمبية، وفقا للميثاق الأولمبي. وأضاف بأن اللجنة الأولمبية الوطنية حريصة على الاضطلاع بدور بارز وفعال في دعم مسيرة الحركة الأولمبية الدولية، إيماناً بأهمية نشر مبادئ التآخي والتسامح والصداقة، بما يرسخ دور الرياضة كوسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الأولمبي العالمي يأتي هذه السنة تزامنا مع استعدادات مختلف الدول للمشاركة في العرس الرياضي الأكبر وهو دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الصيف الجاري، متمنيا أن يكرس هذا الحدث المبادئ الأولمبية السمحة، ويسهم في دعم علاقات الاخوة والصداقة بين الرياضيين من خلال التشجيع على استثمار الرياضة كوسيلة للتفاهم والتواصل المتبادل بين الأفراد والشعوب والثقافات في كل أنحاء العالم وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين كافة منتسبي الحركة الأولمبية، كما تمنى للرياضيين الاماراتيين التوفيق والنجاح في المشاركة الاولمبية وتمثيل الدولة بشكل مشرف يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الرياضية في الامارات.

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