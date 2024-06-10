طرق دبي تطلق بطاقة نول ترحال بخصومات تصل 50 % على الأماكن الترفيهية بدبي

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطاقة نول ترحال والتي تستهدف المواطنين والمقيمين والزوار وتقدم حزمة خصومات تصل إلى 50‎‎ % على المطاعم والفنادق وأماكن الترفيهة.

وقال محمد المضرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن فكرة البطاقة نول ترحال جاءت من عدد مستخدمي بطاقة نول الذين يزيدون على 4 ملايين مستخدم ويجرون 3 ملايين معاملة في اليوم، و سيتم تقديم خصومات تتراوح بين 10 و50 في المطاعم والفنادق والأماكن الترفيهة بدبي.

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