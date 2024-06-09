"دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعلن عن عطلة عيد الأضحى للدوائر الحكومية

المصدر: البيان

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أصدرت "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعميماً بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1445 هجري، يُفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي اعتباراً من يوم السبت 9 ذي الحجة 1455 هجري الموافق 15 يونيو 2024 حتى يوم الثلاثاء 12 ذي الحجة 1445 هجري الموافق 18 يونيو 2024، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

كما أفادت الدائرة في التعميم بأنه يُستثنى من ذلك الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية بما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

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