رداً على ما يتردد في بعض مواقع التواصل حول عمليات احتيال مفترضة
"هيئة تنظيم الاتصالات": الهوية الرقمية آمنة تماماً
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أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تعليقاً على ما يرد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات احتيال مفترضة باستخدام الهوية الرقمية، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ان الهوية الرقمية آمنة تماما.
وتنوه الهيئة بضرورة توخي الحذر عند تلقي المتعاملين أي اشعارات او طلبات للدخول وضرورة قراءتها جيداً قبل الضغط على أي زر، وذلك تفادياً للتعرض للاحتيال من أشخاص يسعون للوصول إلى حساباتكم.
⚠️— تدرا 🇦🇪 TDRA (@tdrauae) May 25, 2024
تنويه من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
#الهوية_الرقمية pic.twitter.com/QMvFvhELAI