"هيئة تنظيم الاتصالات": الهوية الرقمية آمنة تماماً

المصدر: البيان

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أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تعليقاً على ما يرد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات احتيال مفترضة باستخدام الهوية الرقمية، تؤكد هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ان الهوية الرقمية آمنة تماما.

وتنوه الهيئة بضرورة توخي الحذر عند تلقي المتعاملين أي اشعارات او طلبات للدخول وضرورة قراءتها جيداً قبل الضغط على أي زر، وذلك تفادياً للتعرض للاحتيال من أشخاص يسعون للوصول إلى حساباتكم.

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تنويه من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

⁧#الهوية_الرقمية⁩ pic.twitter.com/QMvFvhELAI — تدرا 🇦🇪 TDRA (@tdrauae) May 25, 2024

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