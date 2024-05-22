ورش تفاعلية تلهم الشباب وتزودهم بأدوات قيادة المستقبل

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نظمت شركات عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا شاركت في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي ورش عمل تدريبية تفاعلية خلال التحدي سلطت الضوء خلالها على التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأبرز الحلول المبتكرة في عالم الذكاء الاصطناعي، والتعريف بأساسيات وتقنيات متقدمة وفعالة، إضافة إلى عرض عملي لكيفية تطبيق تلك التقنيات في مختلف المجالات لإلهام الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لقيادة المستقبل التكنولوجي.

ونظمت شركة «آي بي إم» العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا خلال الحدث عرضاً تفاعلياً للتعريف بتجربة الاستخدام الميسّر لأدوات الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن لعلماء البيانات ومطوري التطبيقات الاستفادة منها لمواكبة انتشار استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية على مستوى العالم.

وتم استعراض تقنيات متقدمة أمام الحضور مثل «واتسونكس»، المنصة الخاصة بشركة «آي بي إم» للبيانات والذكاء الاصطناعي. كما قدم مجموعة من خبرائها رؤى حول التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع إرشادات حول تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الحياة اليومية.

وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «آي بي إم» في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان: نثمن الشراكة والتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لدعم «التحدي»، حيث يتنافس نخبة من ذوي الكفاءات في هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في التصدي لتحديات معقدة، ويلهمون أجيال المستقبل للدراسة والعمل في هذا المجال الحيوي.

تقنيات متقدمة

ونظمت «مايكروسوفت» سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة للتعريف بحلول هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على برنامج «أزور أوبن أيه آي»، والتي تضمنت التعريف بأساسيات وتقنيات متقدمة وفعالة، بالإضافة إلى عرض عملي لكيفية تطبيق تلك التقنيات في مختلف المجالات.

وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «نفتخر بدورنا كشركاء استراتيجيين في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي الذي يجمع أفضل المواهب من حول العالم هنا في دبي. نسعى بدورنا لتوجيه ودعم التحوّل التكنولوجي القادم ولإلهام الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لقيادة المستقبل التكنولوجي، فمن خلال مشاركتنا الفاعلة في مبادرات مثل التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي وتنظيم ورش عمل متخصصة، نساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لمهندسي الذكاء الاصطناعي ومطوري التطبيقات، مواكبين بذلك رؤية الحكومة الإماراتية لتحقيق تحوّل رقمي شامل يخدم البشرية ويدعم الابتكار المستدام».

وأضاف: من خلال رعاية العقول المبدعة وتمكينها من الابتكار، نزرع بذرة النجاح ونرسم ملامح مستقبل مزدهر في دولة الإمارات، والشباب هم من يتحمل مسؤولية تعزيز دور الدولة في المجال العلمي والتقني بين الدول المتقدمة عالمياً.

حلول مبتكرة

واستعرضت «جوجل» أبرز حلولها المبتكرة في عالم الذكاء الاصطناعي مثل (جيمني) والتي تتكامل مع أكثر من 130 نموذجاً مفتوح المصدر لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي متعددة الوسائط على سحابة «جوجل».

وقال زياد جمال، مدير «جوجل كلاود» في دولة الإمارات: «يسر جوجل كلاود أن تكون شريكاً في تنظيم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي، والذي يشكل منصةً رائدة لاستعراض إمكانات النماذج اللغوية الكبيرة وهندسة الأوامر في تطوير أفق استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفي هذا السياق، جاءت ورشة العمل التي تقدمها الشركة خلال الحدث الرائد لتطرح فرصة نادرة للمشتركين والحضور للتعرف عن قرب على هذه التكنولوجيا الواعدة وكيفية تطويرها».

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