1.015 مليار درهم أرصدة القصّر في «أوقاف دبي» خلال 2023

المصدر: البيان

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كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن تقرير النتائج المالية لأرصدة المشمولين بإدارة أموالهم من القصّر والمحجور عليهم، حيث بلغت 1,015 مليار درهم بنهاية العام 2023 بمعدل زيادة يقدر بـ 14% مقارنة بالعام 2022.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية الذي تم بحثه خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع في العام 2024 والذي عقد برئاسة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، والأمين العام علي محمد المطوع، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مدراء الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

وبحث الاجتماع وضع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصّر وغيرهم في الأعوام 2022، 2023 ،2024، وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية واستعرض المجلس استراتيجية المؤسسة الاستثمارية للسنوات المقبلة والتي تحدد التوجهات المستقبلية في ضوء العديد من الضوابط التي تستهدف بالمقام الأول المحافظة على أصول القصّر القائمة وتطويرها وتنمية عوائدها والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يحقق أعلى العوائد الممكنة بأقل المخاطر المتوقعة في ضوء الضوابط الموضوعة عند دراسة الفرص المتاحة.

وأكد عيسى الغرير حرص المؤسسة على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دعم الخطة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير، وتماشياً مع (أجندة دبي الاجتماعية 33).

وقال الغرير إن الإدارة الفعالة لاستثمارات المشمولين من القصّر والمحجور عليهم رفعت قيمة أرصدة القصّر من 898.8 مليون درهم خلال 2022 إلى 1.015 مليار درهم بنهاية 2023، وذكر الغرير أن المؤسسة ماضية في تطوير آلية فعالة لتنمية استثماراتها مع الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية في إدارة أعمالها بما يضمن تحقيق الاستدامة والاستمرارية.

ومن جانبه، ثمّن علي محمد المطوع جهود العاملين بالمؤسسة لتحقيق الرسالة النبيلة في الحفاظ على أموال القصّر وتنميتها وتحقيق العائد الأمثل منها وفق المخاطر المنخفضة.

وقال المطوع إن المؤسسة تسعى إلى تعزيز المكانة الريادية التي تطمح إليها في تنظيم وإدارة واستثمار أموال القصّر داخل إمارة دبي، من خلال استثمار تلك الأموال في الودائع البنكية والمحافظ العقارية ومحافظ السلع والمنتجات والاستثمارات العقارية بهدف تنميتها وتعظيمها وضمان المستقبل الآمن لهذه الفئات، ونؤكد عمق التزامنا وحرصنا على فتح آفاق جديدة لدعم القُصّر وتنمية أموالهم وتنويع مصادر الدخل لهم وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

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