وفد من حكومة الفجيرة يشارك في اجتماع قادة المدن ورؤساء البلديات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك وفد من حكومة الفجيرة في الاجتماع الأول للطاولة المستديرة لقادة المدن ورؤساء البلديات من أعضاء شبكة مجلس الطاقة العالمي وغير الأعضاء من مختلف الدول المشاركة والذي عقد على هامش أعمال المؤتمر العالمي للطاقة الـ 26 الذي استضافته مدينة روتردام خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري.

ترأس الطاولة أحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام والتي ناقش خلالها الوفد العديد من القضايا المشتركة، فيما يخص تحولات أنظمة الطاقة العالمية، وكيفية تحقيق أهداف مخرجات مؤتمر COP28.

وبحث المشاركون فرص إعادة تصميم النظم الإيكولوجية لإزالة الكربون بشكل متوازن بين البيئة والإنسان، ما يعزز من جودة الحياة لنحو 10 مليارات نسمة على كوكب الأرض، بما لا يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة، وخطط المدن المشاركة على طاولة الاجتماع.

وناقش الأعضاء التحديات التي تواجههم في المدن، وكيفية تحويلها إلى فرص يمكن استغلالها في إيجاد أفضل الحلول نحو تحولات الطاقة المتنوعة بعيدة المدى، في ظل احتياجات الطاقة المتزايدة بشكل مستمر، وضرورة تلبيتها بشكل آمن وفعال متوائم مع الأولويات والخطط الحضرية والوطنية.

واتفق المشاركون على توصيات ونماذج تعاون تتجاوز التحالفات التقليدية التي تتبعها المدن في ضوء تبنى مجلس الطاقة العالمي متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الاجتماع بالتنسيق مع الدول المشاركة من داخل وخارج الشبكة.

ضم الوفد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وأصيلة المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة، والكابتن سالم الأفخم مدير عام منطقة الفجيرة للصناعة البترولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز