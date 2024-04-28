الإمارات.. منخفض جوي الأربعاء والخميس يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة

المصدر: البيان

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أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإمارات ستتأثر في يومي الأربعاء والخميس المقبلين بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

من الأحد إلى نهار الأربعاء:

تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

من مساء الأربعاء إلى الخميس:

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

يوم الجمعة والسبت:

تقل كميات السحب تدريجياً مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

الرياح:

جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر:

متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحرعمان.

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