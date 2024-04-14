الإمارات.. طقس غير مستقر غداً مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غير مستقر، تتخلله السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع نشاط السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد غدا، أن تكون الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب، فيما يحدث المد الثاني عند الساعة 04:11، والجزر الأول عند الساعة 12:01، أما بحر عمان فيكون كذلك متوسطا إلى مضطرب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 23 70 25

دبي 35 21 75 20

الشارقة 35 22 70 15

عجمان 34 22 60 15

أم القيوين 34 18 85 30

رأس الخيمة 35 18 50 15

الفجيرة 34 25 85 20

العين 35 23 85 25

ليوا 36 24 90 20

الرويس 35 24 75 15

السلع 36 25 75 20

دلـمـا 32 24 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 26 22 93 60

أبوموسى 26 22 92 60

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