طقس الإمارات من 3 إلى 7 أبريل الجاري

المصدر: البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة في اليومين المقبلين، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في الأيا.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي وتزداد كميات السحب المتوسطة مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الغربية والساحلية.

الرياح: شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: تستمر السحب المتوسطة مع فرصة لسقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً وتقل السحب ليلاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخقيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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