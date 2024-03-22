«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «وقف الأم»

المصدر: البيان

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تشارك "الإمارات للمزادات" وللعام الرابع على التوالي كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتساهم شركة "الإمارات للمزادات" في تنظيم مزاد "أنبل رقم" الخيري بالتعاون مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة "وقف الأم" التي تستهدف تكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويشهد مزاد "أنبل رقم" الذي يستضيفه فندق فور سيزونز جميرا بدبي 24 مارس الجاري مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

صدقة جارية

وقال سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: "تأتي حملة (وقف الأم)، استمراراً للمبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، بهدف رفع المعاناة عن الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهذه الحملة الجديدة تكتسب أهمية كبرى كونها صدقة جارية عن الأمهات من أجل تعليم عشرات ملايين الأفراد".

وأضاف سعادته: "فخورون بالمشاركة في تنظيم هذا المزاد الخيري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة (وقف الأم)، وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن نجاح مزاد (أنبل رقم).. غايتنا جميعاً تكريم الأمهات من خلال دعم الصندوق الوقفي المخصص للنهوض بقطاع التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومساعدتها على تحقيق خططها التنموية".

ريادة إماراتية

وتستكمل حملة "وقف الأم" الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك، حيث ترسخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، الذي يمتد أثره إلى كافة دول العالم وتركز على دعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم من خلال وقف خيري باسم الأم.

وتسعى حملة وقف الأم إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير.

ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتغيير حياتهم نحو الأفضل، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان محتاج للمعرفة والعلم والمهارات في المجتمعات الأقل حظاً.



6 قنوات ميسرة

وتكتسب حملة "وقف الأم"، منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم زخماً متصاعداً وإقبالاً مجتمعياً، وتواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).

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