هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفذ مبادرات إنسانية ومجتمعية احتفاءً بشهر رمضان المبارك

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ مجموعة متنوّعة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية تحت شعار "رحلة الخير" بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتستهدف المبادرات الرمضانية التي سيتم تنفيذها مع المتطوعين من موظفي الهيئة مع مشاركة متطوعين من شركة كيوليس، مُشَغّل مترو وترام دبي، وذلك بهدف تعزيز العمل التطوعي والجماعي لتنفيذ المبادرات والأنشطة والفعاليات الرمضانية. وسيتم استهداف فئات متنوعة منها موظفي الهيئة، وسائقي الحافلات، وسائقي دراجات التوصيل، وسائقي الشاحنات بالإضافة إلى فئة العمال ورواد العبرة.

المبادرات الخارجية

مبادرة (وسيلة الخير)

مبادرة (وسيلة الخير) وهي النسخة المحدثة من المبادرة السنوية (باص الخير) التي تم تطويرها وسائل النقل الأخر، وهي مبادرة خيرية تضم موظفي الهيئة ومتطوعين من مختلف الفئات سيقومون بتجهيز وتوزيع 8000 وجبة خلال الشهر الفضيل حيث سيتم توصيل الوجبات بواسطة الحافلة المخصصة للمبادرة والعبرة. ويستفيد سنوياً من هذه المبادرة سائقي الحافلات، وسائقي دراجات التوصيل، وسائقي الشاحنات، ورواد العبرة. وسيزور المشاركون في المبادرة كذلك سكن العمال لتوزيع الوجبات عليهم.

مبادرة (مشروع إفطار صائم)

وعلى مستوى التعاون مع الجمعيات الخيرية، ستنفذ الهيئة مبادرة (مشروع إفطار صائم) بالتعاون مع جمعية بيت الخير حيث سيتم توزيع 2000 وجبه يوميا، التي توفّر بدورها خيمة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

مبادرة (البعيد يقرب)

مبادرة (البعيد يقرب) سيتم تنفيذها بالتنسيق مع شركة كيوليس ، مُشَغّل مترو وترام دبي ، حيث تعتبر هذه المبادرة مخصصة لفئات مستخدمي وسائل المواصلات العامة ورواد محطة مترو الغبيبة ومحطة مترو الاتحاد ومحطة مترو جبل علي، وهي مبادرة إنسانية تحث على التواصل مع الأهل والأصدقاء وذلك من خلال وضع (4) كبائن اتصال في محطات المترو ليتمكن مستخدمو هذه المحطات من الاتصال والتواصل مع أقربائهم.

المبادرات الداخلية لموظفي الهيئة

تتضمن المبادرة الداخلية الخاصة بموظفي الهيئة مبادرات متنوعة منها (كيف نستعد لرمضان)، التي تتضمن 3 ورش توعوية (عن بعد) تسلط الضوء على السلوكيات الصحية للصائم وأهمية الاهتمام بالتغذية المتوازنة وذلك قبل دخول الشهر الفضيل، وسَتُنَظَّمُ مسابقة عنوانها (من سيربح الفانوس)، التي سيحصل الفائزون من خلالها على قسائم مشتريات. ولتعزيز التواصل بين الموظفين، تنظم الهيئة فعالية (البازار الرمضاني) ومبادرة (الإفطار الجماعي)، التي تجمع الموظفين مع قيادات الهيئة على وجبة الإفطار، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين الموظفين وقيادات لنشر ثقافة التسامح وتقوية العلاقات ما ينعكس بالإيجاب على بيئة العمل.



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