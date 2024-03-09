جنود الميدان في دبي.. جهود ميدانية حثيثة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

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وسط حالة عدم الاستقرار الجوي المسيطرة، وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على دبي وباقي الإمارات، واصلت فرق الطوارئ التابعة من مختلف الجهات في إمارة دبي التعامل بكل احترافية مع الحالة الجوية السائدة.

حيث انتشرت دوريات شرطة دبي في مختلف طرقات الإمارة لتنظيم حركة السير وضمان انسيابية وسلاسة حركة المرور.

وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على معالجة تأثير الأمطار، وبذلت كافة الجهود لضمان الحركة المرورية السلسة على الطرق.

كما كانت فرق بلدية دبي المختصة على أتم الجهوزية للتعامل مع الحالة الجوية، وتعاملت مع تجمعات مياه الأمطار.

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