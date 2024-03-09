جنود الميدان في دبي.. جهود ميدانية حثيثة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

المصدر: البيان

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وسط حالة عدم الاستقرار الجوي المسيطرة، وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على دبي وباقي الإمارات، واصلت فرق الطوارئ التابعة من مختلف الجهات في إمارة دبي التعامل بكل احترافية مع الحالة الجوية السائدة.

حيث انتشرت دوريات شرطة دبي في مختلف طرقات الإمارة لتنظيم حركة السير وضمان انسيابية وسلاسة حركة المرور.

جانب من الجهود الميدانية لشرطة دبي خلال التعامل مع الحالة الجوية@DubaiPoliceHQ #صحيفة_البيان pic.twitter.com/nFytoDfYHB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 9, 2024

وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على معالجة تأثير الأمطار، وبذلت كافة الجهود لضمان الحركة المرورية السلسة على الطرق.

جانب من الجهود الميدانية لفرق هيئة الطرق والمواصلات خلال التعامل مع الحالة الجوية السائدة.#صحيفة_البيان pic.twitter.com/PIXFYLMHHs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 9, 2024

كما كانت فرق بلدية دبي المختصة على أتم الجهوزية للتعامل مع الحالة الجوية، وتعاملت مع تجمعات مياه الأمطار.

جانب من الجهود الميدانية لفرق بلدية #دبي خلال التعامل مع الحالة الجوية السائدة.#صحيفة_البيان pic.twitter.com/ohHfTXDUcw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 9, 2024

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