دبي .. 702 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في 2023

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، والتنقل المشترك: (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ حوالي 702 مليون راكب عام 2023، مقارنة بنحو 621.4 مليون راكب عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 13%، فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.92) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.7) مليون راكب عام 2022.

وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته بالنمو السنوي المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وزيادة عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك بنسبة 34% مقارنة بعام 2022، مؤكداً أن هذه المؤشرات هي نتائج للاستثمارات الضخمة والجهود الكبيرة لتطوير منظومة النقل الجماعي، أهمها مترو دبي أطول نظام مترو في العالم دون سائق، بطول 90 كيلومتراً، وكذلك ترام دبي البالغ طوله 11 كيلومتراً، وتطوير وزيادة طول شبكة خطوط الحافلات من 2095 كيلومتراً عام 2006 الى 3967 كيلومتراً عام 2023 (في الاتجاهين)، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة، يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6"، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي.

التوسع في النقل الجماعي

وقال: الهيئة مستمرة في التوسع وتطوير منظومة النقل الجماعي، حيث سيشهد العام الجاري بدء تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة بينها ثلاث محطات انتقالية، ويخدم مناطق حيوية يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ويحقق الربط والتكامل مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي وتسع مناطق تقع على طول الخط في مدة زمنية تتراوح من 10 إلى 25 دقيقة.

وأضاف: استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2023، بواقع 37% (مقارنةً بنسبة 36% عام 2022)، فيما بلغت حصة مساهمة مركبات الأجرة 28% (مقارنةً بنحو 29.5% عام 2022)، وهو مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي التي تنقل عدداً أكبر من الركاب، وبلغت حصة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، وارتفع عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك، من 5% عام 2022، إلى 6% عام 2023، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصتها في عدد مستخدميها، بواقع 3% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي.

وأوضح معاليه، أن شهر ديسمبر من عام 2023، سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى نقل قرابة 64.9 مليون راكب، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وحل شهر أكتوبر ثانياً بـ 64.2 مليون راكب، تلاه شهر نوفمبر بـ 64 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و60 مليون راكب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، بلغ 144 مليون رحلة، منها أكثر من 114 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وحوالي 25 مليون رحلة لوسائل التنقل المشترك، وسجل شهر أكتوبر الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 13.3 مليون رحلة، تلاه شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 13 مليون رحلة لكلٍ منهما.

ركاب مترو دبي

وأوضحت الأرقام الصادرة عن مركز التحكم الموحد، أن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، بلغ 260 مليون راكب عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 15% مقارنةً بعام 2022، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 15 مليوناً، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 11.9 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 11.7 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـما يزيد على 10 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 9.3 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 8.2 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـ 6.3 ملايين راكب.

مستخدمو وسائل النقل

نقل ترام دبي العام الماضي 8.84 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 18% مقارنةً بعام 2022، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 173.5 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 10%، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 17.43 مليون راكب بنسبة زيادة 9%، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، فقد نقلت 43.61 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة 34%، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، العام الماضي 198.44 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنةً بعام 2022.

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