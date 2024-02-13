«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروعي قانون «تأجير العقارات» و «إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية»

المصدر: وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات الحكومية، واطلع على أداء الدوائر والهيئات، ونتائج عمل القطاعات العقارية والاقتصادية في الإمارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

واعتمد المجلس مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة، ووجه بإحالتهما للمجلس الاستشاري لمناقشتهما.

وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.

واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري "ايكرس 2024"، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية وزاره قرابة 13 ألف زائر وبلغ عدد معاملات البيع خلاله 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين عامي 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202%.

واستمع المجلس إلى شرحٍ عن إحصائيات عمليات البيع وعدد المعاملات ونتائج استبيان رضا العارضين في المعرض، بالإضافة إلى الدورات والورش التي أقيمت خلاله والمؤسسات والشركات الداعمة المشاركة فيه.

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