رئيس وزراء مصر يناقش أثر التحديات الاقتصادية في الدول النامية

المصدر: القاهرة - وام

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يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، على رأس وفد يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن مصر تحرص دائماً على المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم بشكل سنوي، في إطار تثمين الدور الفاعل والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مصر والإمارات.

وأشار إلى أن حرص رئيس الوزراء المصري على المشاركة في هذه القمة، من أجل طرح الأفكار والرؤى الخاصة بتأثير التحديات الاقتصادية الراهنة في جهود التنمية المستدامة في الدول النامية، خاصة مصر، وسبل مواجهة تلك التحديات.

وأضاف الحمصاني أن هذه المشاركة، تأتي أيضاً من منطلق حرص مصر على التعاون والتواصل مع الشركاء الدوليين كافة، من أجل إبراز الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عما تقوم به الحكومة من جهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأهمية انعقاد القمة هذا العام، كونها تأتي في توقيت هام «نحن في أمسّ الحاجة إليه»، لتبادل الرؤى بين هذا الجمع الرفيع من القادة ورؤساء الحكومات والخبراء، حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف النظرة المستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب مناقشة موضوعات أخرى مهمة، مثل آفاق تطور التكنولوجيا، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

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