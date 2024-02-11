انطلاق أعمال اليوم التمهيدي لـ القمة لعالمية للحكومات 2024

المصدر: البيان

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انطلقت اليوم أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 الذي يشهد انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

ويبحث منتدى المالية العامة في الدول العربية والذي يعقد بالشراكة مع وزارة المالية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 آفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

كما يناقش قضايا السياسة المالية في المنطقة العربية والمقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة في المنطقة العربية وإصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة العربية وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية.

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