«شكراً الإمارات».. بطاقة امتنان برازيلية لشرطة دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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في كل مناسبة تنجح إمارة دبي وعبر مؤسساتها المختلفة في تحقيق التفوق والتميز، ودوماً تعتلي شرطة دبي أعلى صهوة في الفعاليات سواء لجهة التنظيم أو النتائج المتحققة.

ربما لم يكن الأمر مفاجئاً لرجالات شرطة دبي عندما قدم فريق شرطة البرازيل المشارك في فعاليات النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» 2024، لوحة شكر للإمارات، وشرطة دبي تعبيراً عن امتنانه لحسن استضافتها في هذا الحدث التخصصي المهم.

والذي يجمع فرقاً أمنية من مختلف دول العالم، ولم تكن المفاجأة كبيرة لشرطة دبي ولكنها بالتأكيد أدخلت البهجة والفرح إلى قلوب الجنود المجهولين الذين عملوا بكد وجهد شديدين لتنظيم الفعالية وواصلوا الليل بالنهار لإنجاح هذا الحدث المهم، فالفرح يليق بها لأنها لم تعرف في تاريخها إلا النجاح طوال مسيرتها وفي كل فعالية تنظمها.

وعندما اختبر الفريق البرازيلي التنظيم المتميز لفعالية تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات» خلال مشاركته فيها، وجد نفسه ملزماً بتقديم مبادرة ولو بسيطة تعبيراً عن الامتنان الكبير للتنظيم المتميز من قبل شرطة دبي للحدث، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال للفرق المشاركة، والتي عكست القيم الإماراتية الأصيلة فكانت لوحة «شكراً للإمارات» بطاقة محبة وامتنان للشرطة التي تحمل في جعبتها دوماً وعوداً بالمهنية المتميزة وبالمحبة وكرم الضيافة لكل زوار الإمارات ولكل من يشارك في فعاليات تنظمها على أرض الإمارات.

وقال جوردي شيوتا من فريق شرطة البرازيل، إن اللفتة الطيبة التي قاموا بها تمثل تعبيراً بسيطاً عن شكرهم العميق لدولة الإمارات عامة والقيادة العامة لشرطة دبي بشكل خاص على حسن الضيافة والتسهيلات، مثمناً دورهم وحرصهم على إتاحة الفرصة للفريق للمشاركة ضمن 84 فرقة من دول العالم.

وأكد أن التحدي تميز بمشاركة فرق على مستوى عال من التأهيل ما جعل التنافس شديداً وقوياً جداً بينهم، مشيراً إلى أن الاحتكاك بفرق أخرى مهم وضروري لتبادل المعارف والخبرات في المجالات القتالية والتكتيكية.

وختم حديثه بالثناء على شرطة دبي وتأكيده أنها تتمتع بمستويات عالية من المهنية والجهوزية.

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