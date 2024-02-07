شرطة دبي تكتسح صدارة النسخة الخامسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - البيان

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اكتسح فريقا القيادة العامة لشرطة دبي، صدارة المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، حيث حصد فريق شرطة دبي «B» المركز الأول في المجموع العام بحصوله على 325 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق شرطة دبي «A» بحصوله على 303 نقاط، فيما حل في المركز الثالث فريق «سردار» كازخستان بحصوله على 302 نقطة.

وفي منافسات اليوم الخامس والأخير التي تعلقت بمنافسات «الموانع»، تمكن فريق دولة روندا من حصد المركز الأول بعد حصوله على 52 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق «كالكان» من قيرغستان بحصوله على 51 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق أوزباكستان بحصول على 50 نقطة.

وتوّج اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والشركاء الاستراتيجيين والرعاة وكبار ضباط شرطة دبي، الفرق الفائزة في المراكز العشرة الأولى في المجموع العام، إضافة إلى الفرق الفائزة في تحدي الموانع.

وهنأ اللواء الغيثي، الفرق الفائزة على المستوى الكبير الذي قدموه خلال فعاليات التحدي التي امتدت على مدار 5 أيام متواصلة، مشيداً بالمنافسة الكبيرة بين الفرق كافة للرغبة في الوصول إلى المراكز الأولى، كما أشاد بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد، وأظهرت مدى استعدادها للبطولة، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي أسهمت في إكسابها خبرات متعددة.

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