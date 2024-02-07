يوسف السركال: 47 ألف مولود تم فحصهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن المؤسسة شرعت في استحداث الكثير من الفحوصات المبنية على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل فحوصات حديثي الولادة ومناطق التشوهات القلبية لدي المواليد، كان لها الدور في تقديم خدماتها إلى نحو 47 ألف مولود حتى نهاية العام الماضي 2023.

وأفاد في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بأن المؤسسة استثمرت في أكثر من 200 خبير "سوبر يوزر"، الأمر الذي أدى إلى استحداث 17 نموذج ذكاء اصطناعي في برنامج "وليد" الخاصة بملف المريض الالكترونية، والتي كان لها دور في تطوير خطط الرعاية الصحية الذكية، ووجود ما يقارب 111 حزمة فحوصات طبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وبين الدكتور يوسف محمد السركال، بأن تطوير أنظمة الذكاء جزء من خطة توظيف الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والتي أشرفت على الكثير من المشاريع التي تم تطويرها في بفضل كوادر وقيادات إماراتية من متخصصة في المجال الصحي، وذلك ترسيخاً لمبادرات المؤسسة التي ترتكز على دمج منهجية وإطار عمل لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتمكين القدرات والموارد البشرية في المؤسسة.

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