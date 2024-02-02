عدم استقرار الأحوال الجوية في شهر مارس على الإمارات

المصدر: أبوظبي – المركز الوطني للأرصاد

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يعتبر شهر فبراير أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الإنخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وتتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحا، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهارا، بينما تتأثر الدولة أحيانا برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)

تزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات لحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18 و 21°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و 28 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 12 و 16 °م.

أعلى درجة حرارة 39.8 °م في حرس حدود الجزيرة سنة 2009.

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2017 والتي بلغت 5.7 °م تحت الصفر.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح و أعلى هبه 141.5 (كم/ س) على جبل مبرح سنة 2010

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 59 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 % إلى 88 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 40 %

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 18 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار



أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 317 ملم على الحويلات في سنة 1988.

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