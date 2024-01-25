97 % رضا الجمهور حول منصة شرطة الشارقة التوعوية وخدماتها

المصدر: الشارقة -البيان

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كشفت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة؛ عن نتائج استبيان رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة عبر المنصة التوعوية لشرطة الشارقة التي بلغت (97%)، والتي نظمت خلال الأسبوع الماضي على كورنيش مدينة خورفكان.

جاء ذلك بعد ختام "الحملة التوعوية للوقاية من الجريمة" التي نظمتها الإدارة لتعزيز الوعي الأمني لأفراد المجتمع، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة الشرطة المجتمعية، وشركة "رافد" لحلول المركبات، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

5 أيام

وذكر العقيد الدكتور محمد بطي بن عبيد الهاجري -مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة- بأن الحملة استقطبت ما يقارب (3000) زائر خلال 5 أيام، إذ حصدت نتائج ملموسة في مبدأ التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، ووصول رسائلها التوعوية الأمنية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعريفهم بأساليب الاحتيال والابتزاز الإلكتروني ومخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها، وارشادات التوعية بالقوانين والأنظمة المرورية، وذلك من خلال التواجد المجتمعي، واستخدام الأساليب التوعوية المبتكرة عبر محطاتها المختلفة، مشيراً إلى أن المنصة لاقت استحسناً كبيراً من الجمهور الذي حرص على الاطلاع على كافة محطاتها التوعوية متنوعة المجالات كالمرورية والجنائية والمجتمعية والاستفادة منها.



وأثنى العقيد د.الهاجري على التعاون المتكامل للإدارات الشرطية بالقيادة، والشركاء الاستراتيجيين، وجهود فرق العمل في إنجاح الحملة وتحقيق رسالتها التوعوية في تعزيز مبدأ التواصل المباشر مع أفراد المجتمع؛ الأمر الذي يجسد استراتيجية شرطة الشارقة في تعزيز جودة الحياة.

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