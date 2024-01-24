البرنامج الوطني للمبرمجين يبني قدرات 100 إماراتية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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أعلن البرنامج الوطني للمبرمجين عن مبادرة "إيه آي فورورد" بالتعاون مع "أريد.كوم"، أكبر مركز للمواهب في المنطقة، ومؤسسة ميم، في مبادرة لبناء القدرات تهدف إلى تمكين 100 إماراتية من خلال برنامج تدريبي شامل في مجال الذكاء الاصطناعي وتصنيف البيانات وشرحها، يعزز مهارات المشاركات ودورهن المحوري في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويسعى البرنامج إلى توفير فرص مختلفة للتطوير الشخصي والمهني للكوادر النسائية من مختلف الفئات العمرية، وتعزيز مواهبهن الرقمية لدخول سوق العمل، وتزويدهن بالمهارات العملية في تصنيف البيانات والتعليقات التوضيحية، ما يرتقي بجاهزيتهن للمناصب المطلوبة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن البرنامج الوطني للمبرمجين يمثل مركزاً مهماً لتطوير المهارات الرقمية، بما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالاستثمار بالإنسان الإماراتي، وتنمية المواهب والقدرات لما تمثله من عنصر أساسي من مسيرة الدولة نحو المستقبل.

وقال صقر بن غالب " نسعى من خلال مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين إلى تعزيز جهود ومبادرات تمكين كافة أفراد المجتمع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جهود حكومة دولة الإمارات لضمان التقدم التكنولوجي، وتمكين أفراد المجتمع من خلال برامج شاملة ونوعية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية".

ويتواصل البرنامج التدريبي "إيه آي فورورد" الذي يقدم افتراضياً، على مدى 24 أسبوعًا، ويتم تقسيم المشاركين فيه إلى 3 دفعات تتلقى المسارات التدريبية والاختبارات والفصول الدراسية ذاتها، لضمان فرص متساوية وتجربة تعليمية شاملة لجميع المشاركين، مدعومة ببيئة تعليمية مرنة.

ويشارك في تقديم البرنامج التدريبي الدكتور فايق عويس، مدير ومؤسس "أكلاما.إيه آي" والدكتورة تسنيم علي، الرئيس التنفيذي ومؤسس "شاي فور إيه آي"، فيما تدعم مؤسسة ميم بقيادة منى عيسى القرق المبادرة ضمن جهودها لتعزيز حلول التدريب على المناهج الشاملة والمبتكرة.

ويمكن للكوادر النسائية الإماراتية من مختلف الفئات العمرية الراغبات في المشاركة في البرنامج، التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني https://aiforward.ureed.com/ar .

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