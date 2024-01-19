متحف المستقبل يستضيف البروفيسور أسامة الخطيب يوم الاثنين

المصدر: البيان

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يستضيف متحف المستقبل ضمن جلسات سلسلة "حوارات المستقبل"، البروفيسور أسامة الخطيب، مدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، وذلك يوم الاثنين 22 يناير القادم، في جلسة حوارية تتناول استكشاف المحيطات، وتتضمن عرضاً لفيلم وثائقي مشوق حول دور الروبوتات في الكشف عن أسرار أعماق البحار.

وسيشارك البروفيسور أسامة الخطيب مع الحضور نتائج أبحاثه ودراساته التي أجراها بمعونة الروبوتات، وأبرز المهمات الناجحة التي أنجزها الروبوت أوشن ون كي.

وتلي الجلسة الرئيسية التي تبدأ في تمام الساعة 12:00 ظهراً، عرض للفيلم الوثائقي "أوشن ون كي: روبوت استكشاف الأعماق"، والذي يتناول رحلة نحو الأعماق خاضها الروبوت بنجاح، واستكشافه للأعماق المجهولة.

توفر الجلسة فرصة استثنائية للتعرف عن كثب على رحلة الروبوت لاستكشاف أعماق البحار، ومشاهدة أحد أبرز ابتكارات البشرية في مجال التكنولوجيا في عالم استكشاف البحار والمحيطات مباشرة، والتعرف على أحدث التقنيات التي تشكل مستقبل الاستكشاف تحت الماء.

ويمكن للراغبين بحضور هذه الجلسة التي تشكل جزءاً من سلسلة حوارات المستقبل، التسجيل مجاناً عبر الرابط الإلكتروني:

https://museumofthefuture.ae/en/program/future-talks

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