محمد بن راشد يهنئ مملكة البحرين بمناسبة عيدها الوطني الـ52

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله مملكة البحرين بمناسبة عيدها الوطني الـ52، كما بارك للملك حمد بن عيسى بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في مملكة البحرين الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لإخوتنا في مملكة البحرين قيادة وشعباً عيدهم الوطني الـ52، وذكرى تسلم أخي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة».

وأضاف سموه: «علاقتنا مع البحرين أخوية ومستقرة.. راسخة ومتطورة.. رسمية وشعبية وحقيقية.. أدام الله عليهم الأمن والأمان.. والاستقرار والازدهار .. وأدام بين شعبينا المحبة والأخوة».

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