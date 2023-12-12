جمعية رعاية وبر الوالدين تطلق استراتيجيتها العامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين عن إطلاق استراتيجيتها العامة الجديدة لعام 2024 بفندق إنتركونتتنتال فيستيفال سيتي، والتي تهدف إلى تعزيز رعاية كبار المواطنين، وتحقيق الهدف السامي لرعاية وبر الوالدين وجعل الإمارات من أفضل دول العالم في هذا المجال.

وتأتي هذه الاستراتيجية كنتيجة للالتزام الراسخ لدولة الإمارات بقيم الأسرة والاهتمام بكبار المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية والمستدامة، وتعكس التزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة لكبار المواطنين وضمان راحتهم. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق تنمية شاملة لكبار المواطنين وتعزيز دورهم الفعّال في المجتمع.

وتشمل الاستراتيجية العديد من المبادرات والأهداف التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لرعاية وبر الوالدين. وتشمل المبادرات التوعية والتثقيف حول أهمية رعاية وبر الوالدين وتعزيز قيم الاحترام والعناية بهم. كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن وأسرهم، وتعزيز التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وقال أحمد سالم سويدن رئيس الجمعية: إن الاستراتيجية تعكس رؤية الإمارات لتطوير نمط حياة مستدام لكبار المواطنين وتعزيز دورهم في المجتمع، ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستراتيجية تأثير إيجابي كبير على جودة الحياة لكبار المواطنين وأسرهم، وتعزز التفاعل الإيجابي بين الأجيال المختلفة في المجتمع الإماراتي، كما تعكس التزام الدولة بالاهتمام بكبار المواطنين ورفع جودة حياتهم، وتعزز دور الأسرة في رعايتهم وبرهم للوالدين.

ومن جانبها أشارت نسرين بن درويش عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي: إلى أن الاستراتيجية وضعت سياسات متخصصة لإعداد البرامج الاجتماعية والثقافية والحفلات الترفيهية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد البرامج الاجتماعية والثقافية والتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة من أجل متابعة حالتهم الصحية مع الهيئات الرسمية والأهلية العاملة في مجال العمل الاجتماعي، وإقامة أسواق خيرية والمشاركة فيها ومنح جوائز سنوية لأفضل الممارسات في رعاية الوالدين وكبار المواطنين للمؤسسات والأفراد. وتعزز الاستراتيجية مكانة الجمعية كمنظمة رائدة في مجال رعاية كبار المواطنين وتعكس التزامها المستمر بالارتقاء بحياة كبار المواطنين في الإمارات.

وانطلاقاً من أن حقوق كبار المواطنين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان أكد عبدالرحمن آل علي مستشار جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي: أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير برامج وخدمات متنوعة تلبي احتياجات كبار المواطنين وتسهم في تعزيز صحتهم الجسدية والعقلية والاجتماعية. وستعمل الجمعية على توفير مراكز رعاية متخصصة ومرافق صحية متطورة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وبرامج ترفيهية وتثقيفية تعزز التواصل والتفاعل بين كبار المواطنين والمجتمع. وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للمجتمع والجهات الحكومية في تحقيق أهداف استراتيجية وتوفير بيئة مشجعة وداعمة لكبار المواطنين خلال تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والاهتمام بهم كنوع من رد الجميل على كل ما قدموه لنا، في تربية جيل من الأبناء والأحفاد، والحفاظ على القيم المجتمعية التي تؤكد احترام الكبار.

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