اعتماد القائمة النهائية للفائزين بعضوية «استشاري الشارقة»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة القائمة النهائية لأسماء الفائزين بعضوية المجلس عن مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بعد انتهاء فترة الطعون واعتمادها قرار لجنة الطعون حول النتائج الأولية لانتخابات الدورة الثالثة للمجلس 2023.

ورفعت اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة انتهاء مراحل العملية الانتخابية كافة بنجاح وتتويجها بالمشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية من مواطني إمارة الشارقة بنسبة تصويت عالية وصلت إلى 87 بالمئة.

كما تقدمت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب سمو الحاكم، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وأعضاء اللجنة : اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وثمن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، حرص أبناء وبنات إمارة الشارقة على تلبية الواجب الوطني والمشاركة الفاعلة والإيجابية بالانتخابات بمختلف مراحلها استجابة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتوجه بالشكر إلى جميع المواطنين في إمارة الشارقة وفرق عمل لجان الانتخابات والمتطوعين الذين عملوا جميعهم بيد واحدة للإيفاء بالعملية الانتخابية وفق أعلى معايير التميز بما يحاكي تطورات ورؤى إمارة الشارقة، مشيداً بجهود وسائل الإعلام للدعم الإعلامي للانتخابات وجميع من شارك في نجاح العملية الانتخابية.

واطلعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها على تقرير سير العملية الانتخابية 2023 والتقارير الإحصائية النهائية للانتخابات في دورتها الثالثة، واستعرضت مقترحات اللجان التطويرية للدورة القادمة من الانتخابات.

وأصدرت اللجنة العليا قرارها برفض الطعون المقدمة على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، (ثلاثة طعون) من حيث الموضوع بناء على التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون الانتخابية.

وتضم القائمة النهائية للفائزين بالانتخاب لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 25 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس ليجري تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتتضمن القائمة النهائية عن مدينة الشارقة تسعة أعضاء وهم: عبيد اسحاق عبد الله إسماعيل المازمي، ومحمد عبد الله إبراهيم حسن البلوشي، سلطان سعيد سلطان دلموك السويدي، وراشد صالح يوسف أحمد الحمادي، ومحمد صالح محمد عبد الله آل علي، وعيسى عبد الرحيم محمد محمود الزرعوني، وعامر محمد أحمد علي الزرعوني، ومحمد علي جابر صالح الحمادي ومحمد علي حسين حمد المناعي. وتضم القائمة ثلاثة أعضاء من مدينة الذيد وهم: راشد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي، وسعيد مطر مسعود بن حامد الطنيجي وعبد الله طارش راشد عبد الله الكتبي.

كما تضم ثلاثة أعضاء عن مدينة خورفكان: حمد عبد الوهاب حسن القواضي الحمادي، وجاسم محمد سعيد الهناوي النقبي، وعبد الله علي أحمد البدوي الحوسني.

وتضم القائمة النهائية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة كلباء كلا من : طارق مراد ميرزا بركت البلوشي، ويوسف محمد علي يوسف المزروعي، وأحمد عبيد يوسف العواسيه الزعابي.

وتضم القائمة النهائية عضوين لمدينة دبا الحصن وهم: محمد أحمد حسن العلوي الظهوري وحميد عبيد علي حميد الحمودي. وينضم راشد غانم عبيد خلفان الشامسي عن منطقة الحمرية لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. فيما ينضم عن منطقة البطائح، محمد علي مبارك بن سلم الكتبي. وعن منطقة مليحة أحمد سالم عوض حميدي الكتبي.

وتضم قائمة الفائزين النهائية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة المدام: عبد الله راشد عبد الله معدن الكتبي، وسالم محمد سعيد الراشدي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز