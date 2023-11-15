اتفاقية تعاون استراتيجية تجمع هيئة دبي للطيران المدني ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

المصدر: وام

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وقعت هيئة دبي للطيران المدني، اتفاقية تعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات المثمرة، وتعزيز آفاق التعاون مع الجهات الرسمية، والمؤسسات الوطنية بهدف المساهمة في بناء خطط وتطوير برامج التخطيط والتميز الحكومي.

وقع الاتفاقية من الطرف الأول مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، سعادة محمد عبد الله أهلي، فيما وقعها من الطرف الثاني الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من الطرفين.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات أهمها الجانب الإعلامي، من خلال إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ورعاية البرامج الإذاعية المشتركة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال الإعلام، والتعاون في مجال المبادرات والمشاريع المجتمعية على كافة المستويات الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الكفاءة والمعرفة.

جاء توقيع الاتفاقية ضمن معرض دبي للطيران 2023، الذي يعتبر أحد أهم وأضخم المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال، ويوفّر فرص التواصل الاستراتيجي، ويستعرض أحدث الطائرات والتطورات والتقنيات لأكثر من 20 دولة، مع جلسات حوار متخصصة بمشاركة روّاد هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق قال سعادة محمد عبد الله أهلي، سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأخصّ هنا إذاعة الأولى نظرًا للدور الوطني الذي تقوم به، ولخطها الإعلامي الملتزم الذي يتماشى مع تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: إننا في هيئة دبي للطيران المدني، وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، نحرص على تحقيق شراكات فاعلة مع مؤسساتنا الوطنية، لنعمل معًا من أجل فتح آفاق ومجالات تطوير جديدة، بهدف استدامة أنشطتنا في مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه أكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك على أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات الوطنية، وتوفير منصة إعلامية ذات حضور وانتشار كبيرين لجميع هذه الجهات، لمساعدتها في إيصال رسالتها ومهمتها

المجتمعية، مشيرًا إلى أن أثير إذاعة الأولى التابعة للمركز، متاح دائمًا أمام جميع الهيئات والجهات على مستوى الدولة.

وتابع سعادته: تجمعنا مع هيئة دبي للطيران الرؤية والأهداف في الارتقاء بالعمل للمؤسسات الحكومية وضمان استدامتها، حيث نعمل جميعًا من أجل رفعة وازدهار الوطن.

وأضاف بن دلموك هدفنا توحيد الجهود لدفع مسيرة التميّز المؤسسي، والعمل وفق أفضل الممارسات الحكومية، وتبادل الخبرات للوصول إلى أداء حكومي على أعلى المستويات.

ومن الجدير بالذكر بأن هيئة دبي للطيران المدني، سوف تقوم بتوقيع مجموعة من

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