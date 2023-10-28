مدون إماراتي يقنع إيلون ماسك بتوصيل الإنترنت لفرق الإغاثة الأممية في غزة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن المدون الإماراتي حمد الماجدي، من إقناع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بفتح الإنترنت الفضائي «ستار لينك» لغزة، ليعين رجال الأمم المتحدة في عملهم الإنساني هناك.

وكان المدون حمد الماجدي قد نشر تغريدة مخاطباً إيلون ماسك بقوله: «فرق الأمم المتحدة التي تقود العمل الإنساني في غزة، فقدت القدرة على الاتصال بالعالم الخارجي، ومن ضمن تلك الفرق العاملة في القطاع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديره أخيم شتاينر، وفريق المتطوعين بالأمم المتحدة ومديره نويلي كوربانوف، بالإضافة إلى فرق أخرى تابعة لليونيسيف».

وأضاف المدون الإماراتي موجهاً رسالته إلى مالك «سبيس إكس»: «سيكون هؤلاء في وضع أفضل إن اعتبرت رسالتي طلباً رسميا يتقدمون به نيابة عن العاملين في فرق الأمم المتحدة الأخرى، لتأمينهم بمحطات اتصالات من ستارلينك، الأمر ليس متعلقاً بحرية رأي، وإنما المساهمة في الحفاظ على حياة الناس على في هذه المرحلة».

وما كان من إيلون ماسك إلا أن استجاب بالرد على المدون الإماراتي، بقوله: «سندعم الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المعترف بها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز