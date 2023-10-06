25 مشاركة بورشة تناقش دور المرأة في صناعة التعدين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقشت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية «دور المرأة في صناعة التعدين»، وذلك من خلال ورشة حوارية، نظمتها المؤسسة، بالتعاون مع مجلس الفجيرة للشباب، بهدف زيادة الوعي حول أهمية دور المرأة في المجالات الحيوية لا سيما في قطاع التعدين، انطلاقاً من استراتيجية المؤسسة، وحرصها على تعزيز دور المرأة في ميادين العمل كونها عنصراً فاعلاً في عملية التنمية والتطوير، التي تشهدها الدولة.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً، إذ شاركت فيها أكثر من 25 موظفة من المنشآت التعدينية في إمارة الفجيرة، وعدد من طالبات الجامعات، وبعض المسؤولين الحكوميين، الذين حضروا الورشة، وأثروا النقاش بمجموعة من الأسئلة،وفق رؤاهم المستقبلية لهذا القطاع.

تناولت محاور عديدة، أبرزها الأدوار، التي تلعبها المرأة في قطاع التعدين في الوقت الحالي، والفرص التي تُمكّنها من الاستفادة منها في هذا القطاع الحيوي، كما استعرضت الورشة جهود القيادة الرشيدة، وسعي المؤسسات الحكومية والخاصة لتحفيز المرأة في القطاع التعديني.

وذكر المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، أصبح للمرأة دور مؤثر وفاعل في تخطيط وتنفيذ التوجهات والرؤى المستقبلية في كثير من القطاعات المهمة، التي من أبرزها القطاع التعديني، مشيداً بأهمية تنظيم مثل هذه الحوارات، التي من شأنها تعزيز دور المرأة وتقديرها وتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل هذا القطاع المهم.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن مسيرة المرأة في التعدين حافلة بالنجاحات والإنجازات، وأن المؤسسة تسعى جاهدة لدعم قدرات المرأة في صناعة التعدين، عبر العديد من الجوانب كالمشاركة والتدريب والتأهيل، وتوفير الفرص والموارد، لخلق قيادات شبابية تقود القطاع التعديني في الفجيرة نحو الريادة والتميز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز