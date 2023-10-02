90 فعالية للتوعية وفحوصات مجانية لسرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، عن إطلاق حملة «أكتوبر الوردي»، التي تتضمن برنامجاً متكاملاً من الفعاليات، يشتمل على أكثر من 90 فعالية متنوعة، تنفذه مبادرة «القافلة الوردية» التابعة لها طوال شهر أكتوبر المقبل، بهدف رفع الوعي المجتمعي بين جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمختلف أعمارهم وجنسياتهم، حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه.

كما يتضمن البرنامج فحوصات مجانية وأنشطة تثقيفية تقام في مختلف إمارات الدولة، وتتوزع على مواعيد وتواريخ متعددة، لتتيح الفرصة أمام جميع النساء والشابات من المواطنات والمقيمات وحتى الزائرات لدولة الإمارات، للاستفادة من خدماتها الطبية، وحملاتها التوعوية.

فحوص

وتقدم عيادة «القافلة الوردية» المتنقلة فحوصات الـ«ماموغرام» مجاناً لجميع النساء المقيمات في دولة الإمارات، من غير الحوامل والمرضعات بعمر 40 عاماً فأكثر، ممن لا يعانين أي أعراض مرضية، أو سبق لهن إجراء فحص «ماموغرام» خلال العامين الماضيين.

فرص

وقالت عائشة الملا، مدير «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»،: «إن اكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة يوفر خيارات أكثر فاعلية للعلاج ويسهم في إنقاذ حياة المرضى، وهذه هي الرسالة التي تعمل القافلة الوردية على نشرها منذ انطلاقها قبل 12 عاماً، وترددها في كل المناسبات لتوعية المجتمع في دولة الإمارات».

عيادات

وتتمركز «العيادة المتنقلة» في «فسيستيفال بلازا» 7 أكتوبر من الساعة الـ11 صباحاً حتى الـ5 مساءً، في حين تستقبل «العيادة المصغرة» النساء في «كايت بيتش» من الساعة 4 إلى 10 مساءً. وستعود «العيادة المتنقلة إلى كايت بيتش يوم 29 أكتوبر، من الساعة 4 إلى 10 مساءً، وفي 8 أكتوبر، وتنتقل العيادة المتنقلة إلى مركز «مردف سيتي سنتر«» بدبي من الساعة 4 - 10 مساءً.

وتقدم العيادة المصغرة خدماتها 10 أكتوبر، من الساعة الـ11 صباحاً حتى الـ2 ظهراً في منتزه الشريعة للنساء والأطفال في العاصمة أبوظبي.

وتستقبل العيادة المتنقلة الجمهور في واجهة المجاز المائية بالشارقة من الساعة 4 – 10 مساء 13 أكتوبر.

وتقدم العيادة المتنقلة فحوصات مجانية في مركز تسوق براندز فور ليس بدبي من الساعة الـ10 صباحًا حتى الساعة الـ4 مساءً 15 أكتوبر.

وفي 19 أكتوبر، تقدم العيادة المصغرة خدماتها في فندق شانغريلا بدبي من الساعة 4 - 6 مساءً، وفي 27 و28 أكتوبر تقدم كل من العيادة المتنقلة والعيادة المصغرة فحوصات مجانية للنساء في القرية العالمية من الساعة 5 - 10 مساءً.

وتقدم العيادة المصغرة فحوصات الكشف المبكر في نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي 28 أكتوبر من الساعة 2 - 6 مساءً.

وتختتم فعاليات أكتوبر الوردي 30 أكتوبر، بفحوصات مجانية من الساعة 4 - 10 مساءً في سيتي ووك بدبي.

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