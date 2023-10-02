«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق شهر الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات شهر الصحة النفسية، التي تستمر طيلة شهر أكتوبر، بمشاركة مستشفى الأمل للصحة النفسية، وعدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في حياة الأفراد، ودورها في تعزيز النمو المستدام في المجتمعات.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات وما يتخللها من احتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في الـ 10 من أكتوبر 2023، في إطار جهود المؤسسة ومساعيها الجادة، نحو تعزيز الوعي المجتمعي إزاء أهمية الارتقاء بالصحة النفسية، وضرورة تجاوز المفاهيم المغلوطة بشأن طلب المساعدة النفسية من الجهات والمراكز المختصة عند الحاجة.

ركيزة

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم فعاليات شهر الصحة النفسية، يستهدف تسليط الضوء على أهمية الجانب النفسي ودوره في بناء مجتمع صحي ومتوازن، مشيرةً إلى أن الصحة النفسية هي الركيزة الأساسية للتقدم البشري والتطور الاجتماعي، والعنصر المؤثر في زيادة الإنتاجية والإبداع والقدرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمعات المزدهرة، مشيرة إلى أن تعزيز الصحة النفسية في المجتمع يحظى باهتمام ودعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأضافت أن المؤسسة كانت سباقة ورائدة في مجال تطويع الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية لتطوير منظومة الخدمات الصحية النفسية، من خلال تزويد منشآتها بتقنيات «ميتافيرس»، و«أفاتار»، و«التطبيب عن بعد»، وغيرها من الخدمات النوعية، نظراً لدورها المحوري في تحقيق الرفاهية والتوازن الشامل في حياة الأفراد، من خلال تعزيز التفاعلات الإيجابية وتكريس ثقافة التعاون والتضامن بينهم، بما يجسد التزام المؤسسة ومساعيها نحو تحقيق جودة حياة مجتمعية مستدامة.

معارض مصاحبة

ويتضمن شهر الصحة النفسية أكثر من 70 فعالية تتنوع بين أنشطة وورش عمل ومعارض يستضيفها مستشفى الأمل للصحة النفسية وعدد من المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، وتشمل هذه الفعاليات، كلاً من معرض الابتكار مع الأداء الموسيقي، ومعرض الأعمال الفنية للمرضى، ومعرض بنت الديرة لدعم الأسر المنتجة.

كما يتخلل الشهر تنظيم عدد من ورش العمل، والمحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى معرض للتقنيات الحديثة المتعلقة بالصحة النفسية، تشمل التعريف بتقنية ميتافيرس، والعلاج النفسي بالأفاتار، وتطبيق مودولجي، وسند، بهدف إطلاع المشاركين على الخدمات الصحية النفسية التي توفرها هذه التقنيات المتطورة.

وتشمل الفعاليات ورشة عمل حول دمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع منظمة الصحة العالمية، وورشة بناء الشخصية والصحة النفسية، وورشة «العقل في أزمة» لإدارة حالات الطوارئ النفسية في البيئة الطبية، وورشة عمل عن كيفية تقليل وتخفيف التوتر.

وتتضمن الفعاليات جلسة حوارية لكبار المواطنين مع تطبيق اختبارات نفسية واستشارات، وجلسة حوارية حول إدارة الانفعالات، بالإضافة إلى محاضرة عن الصحة النفسية لكبار المواطنين، ومحاضرة توعوية تستهدف فئة العمال عن كيفية المحافظة على الصحة النفسية بلغتهم يتخللها حفل ومسابقات وجوائز عينية تقديراً للعمال على جهدهم مع توزيع جوائز عينية.

ويشهد الشهر كذلك تنظيم يوم مفتوح خاص بالموظفين للتخفيف من عوامل الاحتراق الوظيفي، تتضمن محاضرات توعوية وأنشطة رياضية متنوعة وأنشطة استرخاء مثل اليوغا، وورشة عمل لتقديم الدعم لأهالي مرضى الانفصام، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة والجلسات والمحاضرات والمسابقات المصاحبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز