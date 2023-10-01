شرطة دبي تعزز الوعي الأمني بين موظفي «إينوك»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وشركة الإمارات الوطنية للبترول «إينوك»، ورشة تدريبية توعوية لموظفي إينوك على مستوى إمارة دبي ضمن مبادرة «على دربك»، وتحت شعار «وقاية وحماية»، وذلك بهدف رفع حسهم الأمني والتعرف على إجراءات السلامة، وقنوات التواصل مع شرطة دبي على مدار 24 ساعة.

وأكد الملازم أول ماجد الكعبي، رئيس فريق مبادرة وخدمة «على دربك»، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الفريق لتعزيز المنظومة الأمنية الخدمية الشاملة في الإمارة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، منوهاً بأهمية التعاون والشراكة لتحقيق المُستهدفات بما يساهم في النهاية بتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز أمن المجتمع.

وأوضح الملازم أول الكعبي أن مبادرة «على دربك»، تختص بإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، والحوادث ضد مجهول، بالتعاون مع إينوك، وبدعم من موظفي تقديم الخدمة، وذلك بهدف إسعاد المتعاملين، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يضمن الحفاظ على انسيابية حركة السير، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة، مؤكداً أن المبادرة مكملة لخدمة الإبلاغ عن حادث بسيط، والتي تتوفر على تطبيق شرطة دبي الذكي، وتراعي الفئة التي لا تحبذ استخدام الهواتف الذكية، وتصر على مراجعة مراكز الشرطة لإصدار التقارير، لافتاً إلى أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

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