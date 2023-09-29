استعراض علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات والأرجنتين

المصدر: بوينس آيرس - وام

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التقى سعيد عبد الله القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، سانتياغو كافييرو وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بوينس آيرس. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين.

ومن جانبه، أكد الوزير سانتياغو كافييرو، أن الأرجنتين حريصة على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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