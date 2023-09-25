«المعاشات» تشارك باجتماع خليجي في صلالة

المصدر: أبوظبي- وام

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تشارك الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ 56 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مدينة صلالة في سلطنة عمان من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويمثل الهيئة في الاجتماع هند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات.

ويناقش الاجتماع المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمشتركين في نظام مد الحماية التأمينية، ومستجدات مشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الخليجية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، والحملات الإعلامية الموحدة، ودراسة المقارنة المعيارية لأنظمة التقاعد، ومبادرة تحديث النظام الموحد لمد الحماية، ومقترح تبني جوائز البحوث العلمية، وتكريم الشخصيات الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي.

يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد بصفة دورية بين دول المجلس الأعضاء، وتكتسب أعماله أهمية كبيرة كونها تعد اجتماعات تحضيرية تعرض نتائجها في اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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