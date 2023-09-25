«المجلس الدولي للأرشيف» يُعلن فعاليات الدورة 19 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 عن جدول فعاليات الحدث المقبل، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي أمس.

وستنطلق فعاليات الكونجرس على مدى خمسة أيام في الفترة من 9 - 13 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة المنظمة للكونجرس، أن اللجنة استكملت استعداداتها لاستضافة أعمال الحدث واستقبال المشاركين، مشيراً إلى أن قطاع الأرشيف يكتسب زخماً كبيراً في ظلّ توقّعات بنمو حجم سوق أرشفة المعلومات المؤسسي من 7.43 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 إلى 12.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.60 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وقال: يسعدنا أن نعلن أيضاً عن منح جوائز بقيمة 20000 دولار أمريكي للفريق الفائز من الجامعات و10000 دولار أمريكي للفريق الفائز من المدارس الثانوية، ويسعدنا أيضاً أن نعلن عن برنامج المنح، الذي يهدف إلى توفير 300 منحة سفر إلى أبوظبي لضمان توسيع نطاق المشاركة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن البرنامج سيغطي تكاليف تشمل تذاكر السفر والإقامة ووسائل النقل ورسوم تأشيرة الدخول.

وتنعقد الدورة الحالية لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، حيث ستفرد حيزاً واسعاً للقدرة التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة. وستتركز أعمال الدورة التاسعة عشرة على خمسة محاور هي «السلام والتسامح»؛ و«التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية»؛ و«الثقة والأدلة»؛ و«الإتاحة والذكريات»؛ و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ».

ويأتي المحور المناخي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي تعد إحدى أبرز الفعاليات على الأجندة الدولية للعمل المناخي.

ومن المنتظر أن يشهد الكونجرس حضور أكثر من خمسة آلاف مشارك من أكثر من 135 دولة ممثّلة في الكونجرس، بالإضافة إلى أكثر من 60 جهة عارضة. وستوفّر الفعالية منصةً رائدة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين المشاركين من جميع أنحاء العالم. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في مجالات إدارة المجموعات الأرشيفية وحفظ السجلات الرقمية والبرمجة العامة في منطقة الشرق الأوسط.

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من جانبه، قال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «يضطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية بدور محوري في الحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات من خلال جمع المواد التوثيقية والأرشيفية وصونها، وتعزيز الوعي الثقافي، وتسهيل الوصول إلى المواد المعرفية والتأريخية للجمهور. ويعنى الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوثيق التاريخ والثقافة الإماراتية، والحفاظ على الوثائق والمخطوطات والصور والأفلام والمواد الأخرى التي تعكس تاريخ الإمارات وتراثها.

وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الأرشيفي المهم التزامها الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي، وإيمانها بأهمية الدور المعرفي للأرشيف، وتأتي استمراراً لمساعي الدولة لاستكشاف آفاق توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في رسم ملامح مستقبل أفضل وأكثر استدامة للقطاع الأرشيفي ومختلف القطاعات الأخرى».

وتعدّ الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، حيث تعكس استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز أهمية الأرشيف في مجال صون المعلومات وضمان الوصول إليها. وفي هذا الصدد، يؤدي الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدولة دوراً رائداً في صون التراث الثقافي، في حين يعتبر كونجرس المجلس الدولي للأرشيف منصةً لتعزيز أهمية الأرشيف كأحد مجالات التعاون الدولي وأدوات تمكين التواصل الحضاري.

كما أعرب عبد الله عبد الكريم، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة بوكالة أنباء الإمارات (وام) عن سعادته بالشراكة الإعلامية بين وكالة أنباء الإمارات وكونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، وذلك في إطار الأدوار الإعلامية التي تقوم بها (وام) لتسليط الضوء على المؤتمرات العالمية والأحداث الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح أن تركيز الكونجرس في أحد محاوره على السلام والتسامح يعزز رسالة الإمارات العالمية القائمة على مد جسور التفاهم، ودعم الحوار بين الثقافات المتنوعة وتكريس قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر.

من جهته قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، إن استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف تعد إضافة مهمة تثري جدول فعاليات أبوظبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب تأكيد قدرتها على تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات وفق أرقى المعايير العالمية. ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، نجدد التزامنا ببناء شراكات مثمرة، سعياً إلى دفع عجلة تطور ونمو قطاع السياحة في أبوظبي، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب استثنائية.

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