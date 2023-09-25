منى المرّي تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة الصين للإعلام

المصدر: البيان

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بحثت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، مع جيا بينغ، مدير قناة تلفزيون الصين الدولي، التابعة لمجموعة الصين للإعلام (CGTN) سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإعلامي المختلفة لاسيما في مجال الإنتاج الدرامي والبرامجي.

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب، الذي تم نظمه اليوم (الاثنين) نادي دبي للصحافة بتوجيهات ورعاية، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، استعرضت سعادة منى المري مع مدير قناة تلفزيون الصين الدولي سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها التلفزيون الصيني في مجال الإنتاج الدرامي والبرامجي، وامتدادا لعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع دبي بجمهورية الصين الشعبية ضمن العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية، بما يمثله تعزيز التعاون الإعلامي من تحقيق مزيد من التقارب الثقافي الصيني العربي على وجه العموم.

وأشادت سعادة منى المري بالتجربة الصينية في البث التلفزيوني باللغة العربية، مثمنة حرص مجموعة الصين للإعلام على تشغيل خدمة تلفزيونية ناطقة بالعربية، ومشيدة بهذه الخدمة النوعية وما تقدمه من برامج تسهم في إلقاء مزيد من الضوء على موضوعات تهم الجانبين العربي والصيني، وتخدم في تحقيق التقارب بين الثقافتين العربية والصينية، بما لهما من ثقل مستمد من حضارتين عريقتين يعدا من أقدم حضارات العالم.

وتناول اللقاء الجهود التي تقودها دبي في سبيل تعزيز صناعة الإعلام في محيطها العربي، وحرص دبي على أن يكون لها دور مؤثر في مد جسور التواصل وتفعيل الشراكات البناءة مع مؤسسات الإعلام الرائدة في مختلف أنحاء العالم، إيمانا بقيمة تلك الشراكات في دعم الأهداف الطموحة التي تسعى دبي لتحقيقها في مجال ريادة التطوير الإعلامي على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وبحث اللقاء إمكانية إقامة شراكات في مجال الدراما التلفزيونية وإنتاج المحتوى الإعلامي وإيجاد آليات لتبادل المعرفة في المجالات الإعلامية المتنوعة، كما تمت مناقشة السبل التي يمكن من خلالها للمجتمع الإعلامي في دبي والصين الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدى بعضهما البعض لإنشاء محتوى يعكس جوهر الثقافتين العربية والصينية في مكانة الحضارتين على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال جيا بينغ إن الاجتماع كان بمثابة حوار مثمر حول المبادرات التي يمكن أن تعزز الشراكة الصينية الإماراتية الأوسع في قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن العلاقات المزدهرة بين دبي والصين تقدم نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه التعاون في تعزيز فرص النمو في مشهد إعلامي عالمي سريع التطور، مؤكداً أن النقاش الذي تخلل الاجتماع يمهد لبناء قاعدة معرفية مشتركة يمكن أن تفيد وسائل الإعلام لدى الطرفين.

يذكر أن استراتيجية مجلس دبي للإعلام تتضمن في جانب مهم منها تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الإعلامية الرائدة على مستوى العالم من أجل تبادل المعارف والخبرات بما يصب في تعزيز قدرات إعلام دبي، ويخدم بصورة أوسع في تقديم إعلام عربي متطور يواكب ما يشهده العالم من تقدم كبير في المجال الإعلامي لاسيما على الصعيد التقني.

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