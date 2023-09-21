عبد الله المطروشي : الملتقى الإعلامي يعزز التواصل مع المجتمع

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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تعرف المشاركون في الملتقى الإعلامي الأول لنادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، على المعايير الدولية والتقنيات الحديثة التي تم بها تجهيز منشآت ومرافق النادي في مختلف الألعاب الرياضية والقاعات، من خلال استعراض مرافق النادي عبر "الفيديو" أو الجولة الميدانية التي كانت إحدى فقرات الملتقى الإعلامي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة عجمان نهار الخميس، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عبيد حميد المطروشي مدير نادي الشرطة للرياضة والرماية، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال العميد عبد الله سيف المطروشي إن الملتقى جاء كبادرة من شرطة عجمان ونادي الشرطة لتعزيز التواصل الإعلامي والمجتمعي، وتعريف أفراد المجتمع بالرسالة الحقيقية التي يسعى النادي لتحقيقها، وهي تحسين جودة الحياة الرياضية وإسعاد فئات المجتمع، ودعم القطاع الرياضي من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة للحفاظ على اللياقة البدنية وجعلها منهجاً وأسلوب حياة.

مرافق النادي

ويعتبر النادي، صرحاً رياضياً اجتماعياً متكاملاً يخدم جميع شرائح المجتمع، ويضم ملاعب لكرة القدم صممت بمعايير دولية، إضافة إلى صالة مغلقة لكرة اليد والطائرة والسلة، وكرة قدم الصالات، وميدان متكامل للرماية، وصالةً لأجهزةِ اللياقةِ البدنية، ومسبحاً دولياً بجميع تجهيزاته وصالة لألعابِ البولينغ والبلياردو والسنوكر، ومجلساً وقاعة للمناسبات، وقاعات للورش والمنتديات، ومركزاً حديثاً للمستقبل والذكاء الاصطناعي، وملاحقَ رياضية ومجتمعية مميزة، وقاعات اجتماعات، ومواقع الاحتفالات الرسمية، مسبح نصف أولمبي وميداناً مغلقاً للرماية، إضافة إلى قاعات لممارسة الرياضات والألعاب القتالية، ورياضات أخرى متنوعة، كما يضم النادي أكاديميات لكرة القدم، والسلة، والطائرة، وملاعب بمعايير عالية تلبي التطلعات وتحقق الطموح وتعزز جودة الحياة.

واستضاف الملتقى في نسخته الأولى عامر بخيت المنهالي مدير بطولة الإمارات للرماية بالأسلحة المرخصة ، وعبد العزيز عبد الله مدير مركز كواترو الرياضي، بحضور كوكبة من الصحفيين والإعلاميين ممثلين لمؤسسة دبي للإعلام، هيئة الشارقة للإعلام، أبوظبي للإعلام، القنوات التلفزيونية والصحف العربية والأجنبية، وقنوات التواصل الإخبارية الإعلامية والرياضية، في مقر نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان.

افتتح الملتقى بالسلام الوطني الإماراتي، ثم كلمة افتتاحية ألقاها الإعلامي محمد الكعبي المذيع بقنوات دبي الرياضية، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن نادي الشرطة، واستعرض أعضاء مجلس الإدارة نبذة وافية عن مرافق وخدمات وإمكانيات النادي، حيث أوضح العقيد غيث خليفة الكعبي، أهم امتيازات وإنجازات النادي، وأهم الأحداث والأنشطة والفعاليات والأرقام والنتائج التي أثمرت عنها والتي أسهمت في صعود النادي وتطوره ونجاحه في فترة زمنية قصيرة، ثم قدم المقدم محمد عبد الله بوشهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل عرضاً تفصيلياً تحدث فيه عن مرافق النادي والخدمات المميزة التي يقدمها للجمهور بمختلف أجناسهم وأعمارهم، كما تطرق الرائد خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية إلى البطولات التي نظمت وتم استضافتها منذ افتتاح النادي .

كما قدم عامر المنهالي شرحاً وافياً عن بطولة الإمارات للرماية بالأسلحة المرخصة التي يستضيفها نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، وأنواع المسابقات والجوائز والفئات المشاركة.

تدشين الموقع والتطبيق

وفي سياق متصل دشن العميد عبد الله سيف المطروشي التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لنادي الشرطة للرياضة والرماية، ليكون منصة إعلامية وبوابة لتلبية جميع أفراد المجتمع ومتطلباتهم حول كل ما يتعلق في النادي وباقات الاشتراك المختلفة، كما يعرض أخبار وإنجازات النادي بشكل دوري.

وعلى صعيد آخر نظم الملتقى بطولة الإعلاميين والصحفيين للبولينغ شارك فيها عدد من الصحفيين والإعلاميين .

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