موانئ دبي العالمية توفر فرصاً استثنائية لشباب الإمارات في "برنامج بداية الصيفي"

المصدر: دبي - البيان

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تقدم "دي بي ورلد" مجموعة من البرامج التدريبية التي تستقطب الكفاءات الشابة الإماراتية

برنامج بداية الصيفي: رحلة استكشافية في عالم الموانئ والشحن البحري للشباب الإماراتي

يضم "برنامج بداية الصيفي" مجموعة متنوعة من الأنشطة والتدريبات العملية التي تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز كفاءتهم

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) التزامها بتمكين الشباب الإماراتي وتعمل على دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز سياسة التوطين التي تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية وتوفير الفرص المتميزة للشباب، حيث تقدم "دي بي ورلد" مجموعة من البرامج التدريبية التي تستقطب الكفاءات المواطنة.

وتعكس برامج "دي بي ورلد" التدريبية رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز دور الشباب كمحرك أساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية ملهمة تعزز مهارات الشباب الإماراتي وتقدم لهم الفرص الحقيقية لبناء مستقبل ناجح في قطاع الموانئ والشحن البحري المزدهر في دولة الإمارات.

ويُعدُّ "برنامج بداية الصيفي" فرصة ممتازة لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية، بما يوفره من منصة استكشافية للشباب الإماراتي الطموح ليتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في قطاع الموانئ والشحن البحري في دولة الإمارات، ويحققوا الاستفادة القيّمة من الخبرات والمهارات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ويضم "برنامج بداية الصيفي" مجموعة متنوعة من الأنشطة والتدريبات العملية التي تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز كفاءتهم وتمكينهم ليحققوا النجاح والريادة مستقبلاً، وهذا إلى جانب توجيههم للمشاركة بمهام مختلفة، حيث يتلقوا تدريبات متعددة بدءاً من التواصل الفعّال والقيادة، إلى تنظيم الفعاليات التي تعزز روح الفريق وتؤكد على أهمية العمل الجماعي.

وتولي مجموعة موانئ دبي العالمية أهمية كبيرة لبيئة التدريب والأنشطة المقدمة للمشاركين، لذلك تنظم رحلات ترفيهية وأنشطة ممتعة تعزز روح المرح والمعرفة، بالإضافة إلى جولات في عدة مواقع في الميناء تعرفهم بصناعة الشحن والملاحة البحرية، كما يقدم البرنامج للمشاركين مكافآت مالية مع شهادة مشاركة.

وفي هذا السياق، قال مروان الجسمي نائب الرئيس الأول، إدارة الموظفين، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "نفخر ببرنامج بداية الصيفي الذي يعكس التزامنا الراسخ بتمكين وتطوير الشباب الإماراتي، ومنحهم فرصة ذهبية لاكتساب الخبرات القيمة والمهارات اللازمة لبناء مستقبل مهني مشرق، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين شبابنا وتقديم منصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل وتعزيز معرفتهم بقطاع الشحن والموانئ، الذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية أهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتحدثت اسيه ادريس الجناحي، إحدى المشاركات في "برنامج بداية الصيفي" عن تجربتها قائلةً: "إنه برنامج ممتع، فقد أمضينا شهراً مليئاً بالتحديات والفرص الرائعة واستفدنا من تجارب الخبراء، وأتيحت لنا فرصة فريدة لاستكشاف أقسام مختلفة في المؤسسة والتعلم من الخبراء في العديد من المجالات، كما قمنا بتدريبات عملية قيّمة ساهمت في بناء ثقتنا وتطوير قدراتنا في التواصل."

والجدير بالذكر أن "برنامج بداية الصيفي" يعد واحداً من مجموعة البرامج المتنوعة التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لاستقطاب الكفاءات المواطنة والارتقاء بمسيرتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية وتعزيز تواجدهم في قطاع الشحن والموانئ العالمية.

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