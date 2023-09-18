«مواصلات الإمارات» تجدد اتفاقية خدمة الإسعاف الوطني

المصدر: دبي- البيان

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جددت «مواصلات الإمارات»، اتفاقية الخدمة التي تقوم بموجبها بتقديم نطاق واسع من خدمات الصيانة والإصلاح لمركبات «الإسعاف الوطني»، التابع للحرس الوطني، بما يحقق الجاهزية الفنية والتشغيلية لمركبات الإسعاف، ويعزز من تلبية متطلباتها العملية في توفير خدمات الإسعاف للمجتمع، ويقلل من تكاليف الأسطول وأوقات تعطله، وذلك لمدة تعاقدية تمتد لعامين اثنين.

وتم توقيع الاتفاقية المجددة في المقر الرئيس للإسعاف الوطني بأبوظبي، من قبل كل من آليكس ربنتير الرئيس التنفيذي لمواصلات الإمارات، والمهندس محمد سالم حبوش الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وبحضور كل من عبد الحميد السبع الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، ومحمد بن عبدات مدير سلسلة الإمداد والتوريد، وسعيد خليفي مدير الأسطول، إلى جانب عدد من المديرين والموظفين من الطرفين.

وأعرب آليكس رينتير عن سعادته بتجديد الاتفاقية التي تعزز العلاقة الاستراتيجية ما بين مواصلات الإمارات والإسعاف الوطني، والتي تعود إلى عام 2018، حين تم إبرام الاتفاقية، لافتاً إلى أن التجديد يؤسس لتوسيع آفاق التعاون بين الطرفين، نحو المزيد من محاور العمل المشترك، بما يحقق أهداف الطرفين، ويعزز من أدوارهما، كما يعكس رصيد الثقة الذي تتمتع به مواصلات الإمارات لدى متعامليها.

وقال المهندس محمد سالم حبوش الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «تجديدنا لاتفاقية خدمات الصيانة والإصلاح لمركباتنا مع مواصلات الإمارات، يؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تعزيز جاهزية وكفاءة أسطول مركبات الإسعاف، ما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات الطوارئ الطبية التي نقدمها للمجتمع. فمن خلال هذه الاتفاقية، نضمن استمرارية الإدارة الفعالة للأسطول، ما يقلص فترات توقف المركبات عن الخدمة، ويعزز من تلبية المتطلبات التشغيلية والعملياتية، وفق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى».

وأوضح عبد الحميد السبع الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، أنه سيتم بموجب الاتفاقية، تقديم نطاق واسع من خدمات الصيانة، بما في ذلك الصيانة الوقائية حسب دليل المصنع، والصيانة التصحيحية، وتوفير الدعم والمساعدة على الطريق، لا سيما أثناء الظروف الجوية السيئة، علاوةً على إصلاح الحوادث وإدارة مخزون قطع الغيار والزيوت والمستهلكات وخدمات الإطارات، ومعالجة وإدارة النفايات التي تنتج عن تلك الأعمال، وغيرها من خدمات الصيانة.

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