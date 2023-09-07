شرطة الشارقة تكرم فرق عمل «جائزة الجاهزية للمستقبل»

المصدر: الشارقة ـ وام

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كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اليوم فرق العمل التي أشرفت على تنظيم «جائزة الجاهزية للمستقبل 2022» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بمشاركات واسعة على مستوى عالمي.

وجاء التكريم ضمن منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين التي تنتهجها شرطة الشارقة ‏تقديراً لجهودهم المتميزة التي عملوا بها خلال الجائزة.‏

حضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الاستدامة بمقر القيادة العميد عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة ومديرو العموم وعدد من مديري ‏الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب حضور واسع من منتسبي القيادة العامة وأكاديمية العلوم الشرطية.

جهود

وأشاد اللواء الشامسي بجهود فرق العمل التي أسهمت في تعزيز المكانة الريادية لشرطة الشارقة كجهة أمنية تعمل نحو تحقيق ‏التميز والاستدامة والابتكار في استشراف المستقبل، متمنياً لهم المزيد من العطاء في العمل مؤكداً أن تكامل الأدوار وتضافر الجهود ‏والعمل بروح الفريق الواحد هو المحرك الرئيس لتحقيق نجاح العمل وتحقيق أهدافه.

وتعتبر «جائزة الجاهزية للمستقبل 2022» أحد الإنجازات الريادية لشرطة الشارقة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التي عكست رؤية القيادة في استشراف المستقبل من خلال وضع ‏الحلول المستدامة عبر تبني الأفكار الابتكارية لمختلف شرائح المجتمع وترجمتها على أرض الواقع بما يسهم في إحداث تغييرات إيجابية في المنظومة الأمنية على مختلف المستويات.

وتخلل حفل التكريم ورشة توعوية أدارها الخبير التقني أحمد الزرعوني بعنوان «أهم الفرص والتحديات التقنية الحديثة في العمل الأمني».

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